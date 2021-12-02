Мюнхен, Германия, , 17:45 — REGNUM Проверка перед началом бурения в районе железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в городе Мюнхене (Бавария, Германия) была в своём время или проведена плохо или вообще не проводилась. Это в итоге стало причиной детонации бомбы во время строительных работ, сообщает 2 декабря DPA.

Саперы за работой Mil.ru

Как заявил 2 декабря представитель германского железнодорожного концерна Deutsche Bahn, компания всячески поддерживает расследование. Он добавил, что в компании всегда соблюдается техника безопасности: о зондировании перед началом строительства никогда не забывают.

Добавим, что нанесённый взрывом, который произошёл 2 декабря, ущерб оценивается в пять миллионов евро. Полиция ведёт расследование. Напомним также, что в результате взрыва пострадали прохожий и трое строителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия: в результате взрыва бомбы пострадало несколько человек