Магнитогорск, Челябинская область, , 17:44 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Печь



По предварительным данным, причиной ЧП в частном доме стало неосторожное обращение с печным отоплением. Прокуратура Орджоникидзевского района города проводит проверку.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В случае выявления нарушений закона ведомство намерено принять все меры прокурорского реагирования. Ход проводимой полицейскими доследственной проверки поставлен в надзорном органе на контроль.