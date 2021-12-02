В доме на Урале дети отравились угарным газом
Магнитогорск, Челябинская область, 2 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Печь
По предварительным данным, причиной ЧП в частном доме стало неосторожное обращение с печным отоплением. Прокуратура Орджоникидзевского района города проводит проверку.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В случае выявления нарушений закона ведомство намерено принять все меры прокурорского реагирования. Ход проводимой полицейскими доследственной проверки поставлен в надзорном органе на контроль.