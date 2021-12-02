Почти на 40% нарастил Сбербанк кредитный портфель на рынке МСП за год
Москва, 2 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Портфель Сбербанка на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) с начала года вырос на 39% и составил 2,9 трлн рублей. Как отмечают в пресс-службе Сбера, эта цифра на 800 млрд рублей больше, чем год назад. При этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.
Сбер активно развивает и внедряет новые продукты и сервисы для малого и среднего предпринимательства. Так, длительность осуществления платежа была сокращена до 1 секунды и сам платеж для клиентов стал доступен в режиме 24/ 7. Для клиентов малого и микробизнеса в Сбере доступен онлайн-процесс кредитования, по которому половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от трех минут. В интернет-банке СберБизнес за три года в «цифру» было переведено практически 100% финансовых продуктов, стали доступными для клиентов более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. Сейчас количество пользователей СберБизнес составляет 2,4 млн клиентов.