Берлин, 2 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Бундестаг обсудит возможность введения в Германии обязательной вакцинации от коронавируса в начале 2022 года. Об этом сообщила на пресс-конференции 2 декабря исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Обсуждения по вопросу обязательной вакцинации пройдут в бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года», — сказала она.

Меркель отметила, что решение по введению всеобщей обязательной вакцинации может вступить в силу с февраля 2022 года.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о небходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на территории Европейского союза.