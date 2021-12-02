Москва, , 17:41 — REGNUM Меры, принимаемые Банком России, приведут к снижению инфляционных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ, профессор Марина Абрамова, отвечая на вопрос о том, какой прогноз можно дать по темпам роста инфляции в начале 2022 года.

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«На начало 2022 года с учетом складывающейся макроэкономической ситуации — около 7,5%, но в дальнейшем, предполагаем, что меры, принимаемые не только Банком России, но и иными государственными органами, приведут к снижению инфляционных рисков и стабилизации экономической ситуации», — сказала Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в декабре 2021 года в РФ можно не ждать снижения темпов роста инфляции.

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