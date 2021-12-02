Москва, 2 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. После того, как в РФ отменят льготную программу по ипотеке, с рынка уйдут небольшие региональные компании-застройщики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

Government-nnov.ru Строительство жилья

«Льготная ипотека стала одним из драйверов роста цен на жилье, хотя нельзя отрицать, что сыграли и другие экономические факторы, — сказал Демин. — Однако адресные варианты льготной ипотеки нужны, они будут востребованы, и их следует предлагать на постоянной основе. Это будет удобно и для семей с детьми, и для молодых пар, и для специалистов, приезжающих работать в регионы».

Как полагает Демин, после отмены льготной программы спрос в массовом сегменте сократится, поэтому застройщики и банки будут не так активно участвовать в крупных проектах.

«С рынка, скорее всего, уйдут небольшие региональные компании, которые не смогут предложить клиентам выгодные условия, сокращая собственную маржинальность, — сказал эксперт. — Такой подход удобен лишь для крупных стройкомпаний, с широкой сетью возводимых объектов. Они и станут ведущими игроками на рынке после отмены льготной программы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение Банка России о приостановлении льготной программы по ипотеке назвали разумным.