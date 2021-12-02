Казань, , 18:34 — REGNUM В Татарии суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Лениногорского района по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Жертва изнасилования LMAP

Установлено, что злоумышленник познакомился с 16-летней местной жительницей в одной из социальных сетей в интернете. Вечером 22 февраля 2020 года, когда девушка пришла на свидание, мужчина надругался над ней.

Бывшего инспектора ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району Татарии признали виновным в совершении преступлений по п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2021 года трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в Набережных Челнах совершили преступление сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

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