Москва, 2 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в РФ можно не ждать снижения темпов роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ, профессор Марина Абрамова. Так она прокомментировала информацию о том, что инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

Picserver.org Инфляция

«На наш взгляд, инфляция в декабре определяется, как правило, так называемыми сезонными факторами (предновогодние покупки, выплаты премий по итогам года в организациях и т.д.). Поэтому снижения темпов инфляции вряд ли стоит ожидать. Меры, принимаемые Банком России по снижению инфляции и инфляционных рисков, в том числе приостановление льготной программы по ипотеке, имеют определенный временной лаг», — сказала Абрамова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что основной вклад в недельную инфляцию внёс рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг.