Приштина, , 17:46 — REGNUM В Косово 2 декабря в результате исследования 1424 образцов выявили 16 носителей коронавируса, признаны излечившимися 10 человек, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, мечеть FIKRET AHMETI

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 162 015 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 811 пациентов излечились, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 320.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 763 652 человека, при этом произведено уже свыше 1 619 802 инъекции вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили восемь носителей коронавируса