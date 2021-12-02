Москва, , 17:37 — REGNUM Предложение Банка России о приостановлении льготной программы по ипотеке выглядит разумным в текущей экономической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Ипотека

«В свое время эта программа привела к тому, что повысилась доступность ипотечных кредитов для населения. Кроме того, было простимулировано строительство жилья, — сказала Мешкова. — Однако продление этой программы приведет к дальнейшему росту цен на квартиры, которые и сегодня уже слишком дороги для российских граждан. Кроме того, дальнейшее стимулирование ипотеки может усилить кредитные риски для банков из-за потенциального падения реальных доходов населения в условиях нестабильной экономической ситуации. На наш взгляд, отмена льготной программы по ипотеке будет тормозить рост и рынков жилья, и ипотеки».

Но, как полагает Мешкова, сложившихся экономических условиях это оправдано.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если власти РФ не станут продлевать льготную программу по ипотеке, то рост ипотечного портфеля станет более стабильным.

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