Иерусалим, , 17:37 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал немедленного прекращения переговоров с Ираном о возобновлении «ядерной сделки».

Нафтали Беннет The Israel Project

«Иран осуществляет ядерный шантаж в качестве переговорной тактики, и на это следует ответить немедленным прекращением переговоров и осуществлением жестких шагов со стороны мировых держав», — приводит слова Беннета Reuters со ссылкой на офис израильского премьера.

Также сегодня министр обороны Бенни Ганц в интервью израильскому новостному сайту Ynet выразил уверенность в том, что президент США Джо Байден выполнит обещание не позволить Ирану получить ядерное оружие:

«Я не думаю, что мы одни. Я думаю, что мы всегда должны быть готовы к ситуации, когда мы можем оказаться одни. Я повторяю еще раз, нападение [на Иран] — это вариант. Это не обязательно единственный вариант».

В среду Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% с помощью кластера из 166 центрифуг IR-6 на подземном заводе «Фордо».

Как сообщает израильское издание newsru.co.il, на переговорах в Вене Иран предоставил два варианта соглашения, предусматривающих отмену санкций и возвращение к соглашению об ограничении иранской ядерной программы. При этом официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь.

Иран проводит в Вене переговоры с представителями Британии, Франции и Германии о возобновлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, известного как «ядерная сделка». Соглашение было заключено в 2015 году и предусматривало снятие с Ирана международных санкций в обмен на доступ инспекций на его ядерные объекты. В 2018 президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из СВПД, и возобновлении санкций против иранской нефтяной торговли в полном объёме.