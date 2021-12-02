Таллин, , 17:36 — REGNUM Правительство Эстонии одобрило приоритеты политики Эстонии в отношении Европейского союза на следующие два года, сосредоточив внимание на зеленой и цифровой революции, а также на безопасности. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров со ссылкой на итоги заседания.

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Достижение климатической нейтральности будет находиться в центре формирования политики Европейского союза и Эстонии. Для Эстонии важно, чтобы зеленая революция была по силам каждому и шла в подходящем темпе: зеленая революция должна быть зеленой революцией для людей и должна создавать новые возможности. Правительство ставит своей целью поощрять использование возобновляемых источников энергии и снизить зависимость от импортируемого ископаемого топлива, чтобы достичь более приемлемых цен на энергию, энергетической безопасности и охраны окружающей среды.

Сообщается, что в декабре 2021 года будет уточнена официальная позиция Эстонии относительно предложений ЕС по климату, на основании которой в ЕС начнутся переговоры о более конкретных целях и действиях. В то же время правительственная комиссия по зеленой политике рассмотрит имеющиеся решения и проанализирует использование новых мер, направленных на сокращение выбросов углерода.

Чтобы ускорить цифровую революцию в Европейском союзе, необходимо поощрять трансграничное управление данными, их взаимодействие и обмен. Все европейцы должны иметь возможность на международном уровне использовать электронные удостоверения личности и электронные подписи, чтобы упростить делопроизводство. Вместе с новым европейским цифровым удостоверением личности это дает возможность ускорить обмен данными и упростить проверку различных документов, таких как карта медицинского страхования ЕС или удостоверение квалификации, в других странах.

Для Эстонии также важно, чтобы на меняющемся мировом рынке труда в связи с цифровой революцией работникам была гарантирована социальная защита и охрана труда с учетом потребностей современных бизнес-моделей.

Кроме того, для Эстонии приоритетом является усиление охраны и защиты внешних границ Шенгенской зоны, а также развитие сотрудничества полиции и судебных органов с целью обеспечения высокого уровня безопасности и свободного передвижения в пределах Шенгенской зоны.

При создании основ европейской политики безопасности (так называемый «Стратегический компас») Эстония ставит главной целью гарантировать центральную роль НАТО и трансатлантических союзников в обеспечении безопасности и обороны Европы. «Мы продолжим работу по внедрению комплексного подхода к безопасности на европейском уровне, чтобы наряду с традиционной оборонной политикой вынести на обсуждение также устойчивость к гибридным угрозам, экономическую и энергетическую безопасность и ограничение влияния третьих стран», — говорится в документе.

«Во главе угла приоритетов правительства в политике Европейского союза занимает житель Эстонии — вместе мы находим решения проблем, вместе радуемся, преодолеем препятствия и используем новые возможности», — прокомментировала решение премьер-министр Кая Каллас.