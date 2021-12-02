Красногорск, 2 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В ближайшее время записаться в спортивные кружки в Подмосковье можно будет в электронном формате. Об этом 2 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

«Жители Московской области смогут выбрать себе вид спорта по душе, подобрать тренера и узнать режим работы спортивных площадок, не выходя из дома», — написал глава региона.

Это станет возможным благодаря запуска специального портала и приложения для смартфонов, которые станут единой электронной платформой о спорте в регионе.

«Наша цифровая платформа — инструмент, который поможет реализовывать цели, о которых мы говорим. Нужно информировать людей и на федеральных каналах, и в социальных сетях — популяризировать здоровый образ жизни. Все это — компоненты, из которых состоит успех», — отметил Воробьев.