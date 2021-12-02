Экс-президент США Дональд Трамп продает отель, оборудованный в историческом здании Вашингтона, не сумев окупить расходы. Однако политик даже в этой ситуации сумел остаться в выигрыше, сообщает 2 декабря The Washington Post.

Отель The Trump International Hotel в Вашингтоне (Zach Gibson/ AFP/ Getty Images)

Когда Трамп предложил потратить $200 млн для покупки самого значимого исторического здания Вашингтона, чтобы превратить его в роскошный отель, многие смутились, посчитав, что сделку не удасться окупить.

Так и оказалось. Отель принес крупные убытки за четыре года, согласно финансовой информации Трампа.

Однако компания бывшего президента недавно подписала контракт о продаже старинного почтового офиса инвестиционной компании в Майами