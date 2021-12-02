Курск, , 17:34 — REGNUM У жителей Курской области появится возможность получить сертификат с QR-кодом о медицинском отводе от прививки против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проверка кода © Наталья Диева

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Получить такие коды жители региона смогут с 6 декабря в МФЦ.

Документ будут выдавать на основании справки единого образца из медицинской организации. Такой QR-код или справку о медотводе можно будет предъявлять при посещении общественных мест.

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