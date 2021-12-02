Магнитогорск, Челябинская область, , 17:33 — REGNUM Задержанный за коррупцию бывший замглавы Магнитогорска Челябинской области отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Коррупция

Иван Шилов © ИА REGNUM

Под стражей экс-чиновник пробудет до 1 февраля. Правда, пока у него есть возможность обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что в 2015—2017 годах этот гражданин получил более 2 млн рублей. Деньги дал бизнесмен за совершение действий по предоставлению ему земельных участков.

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