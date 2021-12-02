Тула, , 17:32 — REGNUM Три новых передвижных медицинских комплекса передал сотрудникам районных больниц губернатор Тульской области Алексей Дюмин 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Тульский губернатор передал райбольницам три «поликлиники на колёсах» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь», — сказал глава региона Алексей Дюмин.

Новые медицинские комплексы работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. «Поликлиники на колесах» состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории и оснащены современным диагностическим оборудованием.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, использование мобильных медкомплексов нацелено на проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста, для которых посещение больницы часто недоступно. Так, по словам главного врача Ефремовской больницы Вячеслава Голубенко, новый комплекс с бригадой специалистов будет выезжать в муниципалитеты дважды в неделю.

Губернатор напомнил, что в Тульской области уже работает два таких мобильных медицинских комплекса, и поблагодарил компании «Транснефть» и «Новатэк» за серьёзный вклад в развитие здравоохранения области.