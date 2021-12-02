Тула, 2 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Три новых передвижных медицинских комплекса передал сотрудникам районных больниц губернатор Тульской области Алексей Дюмин 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский губернатор передал райбольницам три «поликлиники на колёсах»

«Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь», — сказал глава региона Алексей Дюмин.

Новые медицинские комплексы работать при больницах Новомосковска, Суворова и Ефремова. «Поликлиники на колесах» состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории и оснащены современным диагностическим оборудованием.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, использование мобильных медкомплексов нацелено на проведение диспансеризации жителей сельских районов, в основном, людей преклонного возраста, для которых посещение больницы часто недоступно. Так, по словам главного врача Ефремовской больницы Вячеслава Голубенко, новый комплекс с бригадой специалистов будет выезжать в муниципалитеты дважды в неделю.

Губернатор напомнил, что в Тульской области уже работает два таких мобильных медицинских комплекса, и поблагодарил компании «Транснефть» и «Новатэк» за серьёзный вклад в развитие здравоохранения области.