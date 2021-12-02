София, , 17:30 — REGNUM С 6 декабря все среднеобразовательные школы Болгарии приступят к работе в дневном (очном) режиме, полностью отказавшись от дистанционных занятий. Об этом 2 декабря со ссылкой на приказ министерства здравоохранения республики сообщило Радио Болгария.

По дороге в школу Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959. СССР

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Согласно официальной информации, школьники младших, средних и выпускных классов будут еженедельно проходить проверку на COVID-19, а медпункты в учебных заведениях получат дополнительное финансирование и оборудование.

«Результаты последних проверок показывают низкий процент детей, зараженных коронавирусом, — констатировал глава минздрава Болгарии Стойчо Кацаров. — Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы наши школы вернулись к «традиционной» системе обучения».

В то же время, по словам Кацарова, в тех классах, где более 50% учеников откажутся проходить соответствующие проверки, карантин будет продолжен.

Напомним, средние и средне-специальные учебные заведения Болгарии в настоящее время работают в режиме онлайн. Ранее тысячи школьников и их родителей выступили против массовой вакцинации от COVID-19 и тестирования на наличие коронавируса.

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