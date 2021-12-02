Стокгольм, , 17:26 — REGNUM Роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе обсудили 2 декабря на встрече в Стокгольме российский министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Шмид, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Обсе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Особое внимание уделено роли Организации в содействии урегулированию внутриукраинского кризиса, а также последствиям развития ситуации в Афганистане для региона ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM привело слова шведского министра иностранных дел Анн Линде о том, что тема Украины очень важна для европейского сообщества, также она интересует США.

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