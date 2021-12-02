Рига, 2 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. С сентября 2024 года в обязательную программу среднего образованияЛатвиибудет включено обучение гражданской обороне (ОГО). Об этом сообщил местный порталDiena.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что до этого периода школьные заведения республики должны принять на работу военных руководителей-преподавателей учебного предмета, который перестает быть факультативным. В настоящее время примерно 6000 молодых людей осваивают его в качестве профильного факультатива в 99 учебных заведениях.

Принятый в2020году закон предусматривает, что изучение предмета будутвести инструкторы из рядов профессиональных военных или служащих в запасе. Внесенные поправки в закон расширяют круг преподавателей: теперь гражданской обороне сможет обучать«гражданин Латвии, находящийся на службе в органах системы Министерства внутренних дел или в полиции самоуправления».

В настоящее время этот предмет преподают 160 инструкторовнародного ополчения «Яунсардзе», а всего для внедрения ОГО по всей стране необходимо 270 человек. Штат планируется увеличивать постепенно: в следующем году его увеличат на 75 мест, в 2023 году добавят еще 72, в 2024 году — 35.

Подчеркивается, что финансирование нового учебного предмета будет обеспечено из средств министерства обороны. В 2022 году на эти цели будет выделено 1,45 млн евро, в 2023 году — 2,35 млн, в 2024 году — 3,02 млн, а в 2025 году и далее ежегодно — 3,92 млн евро.