Таганрог, Ростовская область, , 17:25 — REGNUM Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин возглавил администрацию Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии приморского города 2 декабря.

Администрация Таганрога © ИА REGNUM

По итогам конкурса Солоницин набрал максимальное количество баллов. Городская дума поддержала кандидатуру министра ЖКХ на должность главы администрации Таганрога и 7 декабря с ним будет заключен трудовой контракт.

Михаил Солоницин — уроженец Новошахтинска. Он окончил Новочеркасский политехнический институт по специальностям «Технология машиностроения» и «Автомобили и автомобильное хозяйство». Трудовой путь начал токарем на шахте имени газеты «Комсомольская правда». С 2009 года по 2018 год Солоницин занимал должность заместителя главы администрации Новошахтинска по вопросам ЖКХ и транспорта, с февраля 2018 года — возглавлял администрацию Зверево. В декабре 2020 года был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что с октября 2016 года пост сити-менеджера Таганрога занимал Андрей Лисицкий. В октябре 2021 года он подал в отставку.

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