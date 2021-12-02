Курск, 2 декабря 2021, 17:23 — REGNUM В Курской области снимут часть ранее установленных ковидных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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С 3 декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов.
Также с 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме.