Лондон, , 17:21 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $67 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 2 декабря.

Нефть Mapya

По состоянию на 17:07 мск, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,9% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $66,96 за баррель.

В последний раз нефти данной марки стоила меньше $67 в конце августа текущего года.

Тем временем январские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели более чем на 2% — до $64,2 за баррель.