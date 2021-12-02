Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Представители Республиканской партии в Сенате США представят законопроект, блокирующий попытки администрации президента Джо Байдена выплатить компенсации нелегальным мигрантам, разделенным с семьями в рамках политики экс-президента СШАДональда Трампа. Об этом 2 декабря сообщает Fox News.

Деньги (сс)GDJ

Белый дом рассматривает возможность выплаты компенсаций 940 семьям мигрантов, пострадавшим от политики экс-президента СШАДональда Трампа. Примерная сумма выплат может составить более $1 млрд, а одному члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс.

В рамках законопроекта республиканцев будет запрещено использовать федеральные средства для выплат нелегальным мигрантам, которые подали иск по делу об их задержании на границе после 20 января 2017 года. Отметим, что суд имеет право использовать федеральные средства для урегулирования исков против федерального правительства.

Напомним, экс-президент США Трамп придерживался политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. В период его правления было снижено число принимаемых мигрантов и введены новые процедуры проверки беженцев. По данным правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», результатом миграционной политики, проводимой Трампом, 5,5 тысячи детей оказались разлучены с родителями.

В свою очередь, действующий президент СШАДжозеф Байдензначительно смягчил миграционное законодательство и завершил программу отправки просителей убежища в Мексику. Это привело к значительному возрастанию потока мигрантов из Мексики, в настоящее время число беженцев составило более 200 тыс., что является абсолютным рекордом с начала текущего столетия.