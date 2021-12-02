Симферополь, , 17:17 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на Крымском полуострове из-за надвигающегося сильного ветра и обильных осадков, сообщает 2 декабря пресс-служба управления МЧС Крыма.

Шторм (сс) Pexels

Жителей полуострова предупредили, что 3 декабря ожидаются порывистый ветер и сильные дожди.

«Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15−20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10−20мм)», — указано в сообщении.

Спасатели заявили о росте вероятности чрезвычайных ситуаций и призвали крымчан соблюдать правила безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября и 1 декабря на Крым обрушился ураганный ветер, из-за которого произошли массовые обрывы проводов и перебоям в энергоснабжении.

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