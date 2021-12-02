Челябинск, , 17:16 — REGNUM Правительство Москвы передаст Челябинской области 50 подержанных автобусов. Об этом сообщает областной миндортранс.

Автобус в Москве

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Их убирают из автобусных парков ГУП «Мосгортранс» в связи с переходом на другой транспорт. 17 транспортных единиц получит Челябинск, а ещё 27 Миасс. Ещё по два автобуса будут переданы соответственно в Кусу, Троицк и Южноуральск.

Автобусы уже начали поступать в регион. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Миасс получил из Москвы 10 подержанных троллейбусов.