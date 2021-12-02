Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе обсудили на встрече в Стокгольме американский госсекретарь Энтони Блинкена и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщил в опубликованном 2 декабря заявлении глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

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Отметив, что главы внешнеполитических ведомство поговорили об укреплении и углублении двусторонних отношений Вашингтона и Киева, Прайс назвал основную тему переговоров, прошедших на полях заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ.

Главной темой стало мирное урегулирования конфликта в Донбассе, а также, отмечает Прайс, необходимость «полного восстановления суверенитета Украины в рамках её международно признанных границ».

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