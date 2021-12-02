Осло, 2 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Правительство Норвегии готовит новые карантинные ограничения после выявления в стране первых случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон», сообщает 2 декабря телерадиокомпания NRK со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По утверждению NRK, предполагается вернуть требование обязательного ношения масок в общественных местах и вернуть ограничения для массовых мероприятий.

На данный момент известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре готовит экстренную пресс-конференцию, которая пройдёт в 18.00 мск.