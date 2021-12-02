Бишкек, 2 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев прокомментировал журналистам информацию о том, что на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева напали и пытались похитить, пишут местные СМИ сегодня, 2 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, на оппозиционного политика никто не нападал, а произошедший инцидент следует рассматривать как бытовой конфликт.

«Это было не нападение, а его просто ударили. Он с кем-то поругался, вступил в конфликт, вот его и ударили. Никто не приезжал, чтобы напасть на Омурбека Текебаева», — утверждает глава киргизских спецслужб.

Также Ташиев сообщил, что милиция уже задержала подозреваемого в рукоприкладстве в отношении Текебаева, и злоумышлоенник добровольно вернул мобильный телефон, который отобрал у политического деятеля.

ИА REGNUM напоминает, накануне, 1 декабря, стало известно о том, что в столице Киргизии произошло нападение на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

По словам потерпевшего политика, группа молодых людей попыталась похитить его, насильно усадив в микроавтобус, но им помешали случайные свидетели. В результате один из нападавших ударил его и отобрал мобильный телефон. После этого злоумышленники уехали в неизвестном направлении.

Текебаев считает, что нападение может быть связано с его политической деятельностью и является попыткой оказать на него давление.

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