Тверь, 2 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева решено возродить в Тверской области. Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Рудени с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области На встрече губернатора Игоря Рудени с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым

Владимир Белов выступил с предложением возродить конкурс молодых оперных певцов к 120-летию выдающегося тенора Сергея Лемешева, которое отмечается в 2022 году. Первый и единственный такой конкурс состоялся в Тверской филармонии в 1992 году. Игорь Руденя поддержал это предложение.

Сегодня в Тверской области воспитываются десятки молодых вокалистов, среди которых стипендиаты губернатора Тверской области, а также стипендиаты имени С.Я. Лемешева. Для них участие в конкурсе станет важным шагом в профессиональном становлении.

Кроме того, на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской академической филармонии — слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях академической музыки, знакомить с творческим наследием великих композиторов и выдающимися исполнителями.

На встрече губернатора и директора филармонии также обсуждались планы по укреплению материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности. Сегодня концерты филармонии стали более доступными для жителей муниципалитетов регионов — благодаря развитию сети виртуальных концертных залов. В 2022 году такие залы появились в Кашине и Конаково, сейчас в 17 муниципальных образованиях Тверской области действует 23 виртуальных зала.

Владимир Белов — Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкирия, лауреат всероссийского конкурса вокалистов им. М.И. Глинки и международного конкурса вокалистов им. Хосе Каррераса. Тверскую академическую областную филармонию Владимир Белов возглавил в ноябре 2021 года.