Бейрут, , 17:05 — REGNUM Власти Ливана вводят комендантский час для непривитых граждан.

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Как сообщает агентство Lebanon-24, решение было принято на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Непривитые не смогут выходить на улицу с 19−00 до 06−00.

Согласно новым правилам, обнародованным комитетом Ливана по COVID-19 1 декабря, государственные служащие и работники в сфере безопасности, вооруженных сил, здравоохранения, образования и туризма должны пройти полную вакцинацию к январю.