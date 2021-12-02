Красногорск, 2 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В медучреждения Московской области поступило 290 единиц стерилизационного оборудования. Об этом 2 декабря сообщается на сайте правительства Московской области

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

Речь идет, в частности, об установках для дезинфекции эндоскопов, бактерицидных камерах, автоклавах и других медицинских приборах. Оборудование закуплено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новая техника поступила в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы Подмосковья.

«В 40 наших медицинских организаций мы закупили и поставили современное стерилизационное оборудование. Оно удобно в использовании и позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.