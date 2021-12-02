Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Жалобами нижегородцев о несоблюдении коронавирусных ограничений в торговых центрах заинтересовались в правительстве региона. Торговые объекты проверят. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона 2 декабря.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

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По данным ведомства ТЦ «Мебельный базар» и «Открытый материк», возможно, не соблюдают установленные COVID-ограничения. На нарушения указа о режиме повышенной готовности пожаловались нижегородцы в социальных сетях.

«В случае подтверждения информации на нарушителей будут составлены протоколы по ст. 20.6.1КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»)», — процитировали чиновников нижегородские СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области по состоянию на 2 декабря выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 699 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 742 случаев.