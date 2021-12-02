Брюссель, 2 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) перечислила официальному Бухаресту €1,8 млрд в качестве первого финансового транша в рамках масштабной программы по укреплению экономики Румынии. Об этом 2 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Как подчеркнуто в официальном документе ЕК, указанная сумма должна быть направлена на новые социальные проекты правительства Румынии, включая повышение минимальной пенсии и выплат по безработице.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры и поддержку ряда государственных предприятий. По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, Бухарест «отчитается за каждый цент европейской помощи».

Напомним, в общей сложности Брюссель намерен предоставить Румынии €29,2 млрд. Половина из этих средств будет реализована в виде грантов, остальные деньги предоставлены в долг под небольшие проценты.