Москва, 2 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В России на инфляцию в больше степени влияют косвенные налоги, такие как НДС или акцизы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который усомнился в том, что снижение налогов, например НДС, приведет к снижению цен.

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«По этому вопросу в научной и предпринимательской среде идут дискуссии. Напрямую на инфляцию больше действуют меры, принимаемые Центральным банком, предполагающие изменение ДКП. Что касается налоговой политики, то на инфляцию здесь в большей степени влияют косвенные налоги: НДС и акцизы, — сказал Ахмадеев. — В частности, повышение ставки НДС на 2 процентных пункта (с 18% до 20%) обеспечило дополнительные доходы федерального бюджета. Однако механизм косвенного взимания НДС устроен таким образом, что данный налог уплачивается налогоплательщиками на каждом этапе цепочки от производителя до конечного потребителя. При этом в большей степени ценовое влияние затронуло товары и услуги, имеющие более высокую наценку. Например, это бытовая техника, легковые авто, услуги ЖКХ и т.д.».

Как уточнил Ахмадеев, на социально значимые товары НДС влияет в меньшей степени, поскольку по ним применяется льготная ставка в размере 10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в России следует перераспределять и снижать налоговую нагрузку.