Липецк, 2 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области состоялось сегодня под председательством главы региона Игоря Артамонова. Как сообщает ИА REGNUM, основными темами стали предупреждение и пресечение преступлений (правонарушений), в том числе коррупционного характера, в ходе реализации национальных проектов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов провёл заседание совета по обеспечению правопорядка

Также обсуждались вопросы о дополнительных мерах по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов и о выплатах денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу зарегистрированного оружия.

В заседании приняли участие заместители главы региона, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, руководители исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, правоохранительных органов. Отмечались позитивные результаты работы по этим направлениям деятельности, выработан дополнительный комплекс мер организационного и административно-правового характера по её дальнейшему совершенствованию.

«Повышение уровня безопасности населения — общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», — считает глава региона Игорь Артамонов.