Ново-Огарево, Московская область, , 17:00 — REGNUM Ответственность за нарушения техники безопасности на шахтах должна быть усилена. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса — трансляция»

«Сегодня текущие нарушения, наказание предусмотрено за текущие нарушения в виде административных каких-то наказаний. А наказание в виде административного приостановления деятельности не предусмотрено», — заявил Путин.

«Я помню наши дискуссии в 2010 году, что сплошь и рядом будут останавливать предприятия, так сказать. Да не будут они этого делать!.. Шахтёры работать должны, деньги зарабатывать, что они, по любому поводу, без повода будут останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно! Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нечего бояться» — Путин призвал усилить роль профсоюзов в угольной отрасли