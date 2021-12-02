Вашингтон, 2 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена достигла соглашения с правительством Мексики о восстановлении пограничной политики времен экс-президента Дональда Трампа. Политика направлена на то, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 2 декабря сообщает The Washington Post.

Цуканов М.В США и Мексика

Правительства двух стран планируют объявить о соглашении позднее 2 декабря, сообщили два источника, знакомые с вопросом.

В первую очередь политика коснется Эль-Пасо и Браунсвилл, штат Техас, а также Сан-Диего, штат Калифорния.

При этом совершеннолетним мигрантам в рамках программы будет предложено пройти вакцинацию от COVID-19 — нововведение,отсутствовавшее при Трaмпе. Прививки не будет обязательны и не ясно, каким будет процесс вакцинации для мексиканцев.

Напомним, что политика, неофициально известная как «остаться в Мексике», была приостановлена с приходом президента Джо Байдена и официально прекращена несколько месяцев спустя. Однако в августе федеральный судья в Техасе заявил, что Вашингтон нарушил Закон об административной процедуре, когда сворачивал программу, и приказал возобновить ее.