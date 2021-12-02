Москва, , 16:59 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы и налипания мокрого снега. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать на период с 15:00 пятницы, 3 декабря, до 12:00 субботы, 19 августа.

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