Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В настоящее время Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19, и это плато может сохраниться на весь зимний период. Об этом сообщил 2 декабря глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

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«Мы вышли на некое плато. <…> Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», — сказал чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, с 24 ноября в Петербурге неуклонно растет суточная выявляемость новых случаев коронавируса, превысив уровень в 2,6 тыс. случаев в сутки, а в последние двое суток выросла и госпитализация пациентов с ковидом и пневмонией.

Однако, по словам Лисовца, оценка эпидемической ситуации «исчисляется не только в числе зарегистрированных (случаев)».

Так, в Петербурге сегодня свободны более четверти коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, количество пациентов в стационарах постепенно сокращается. Уменьшается и общее число развернутых инфекционных коек, например, был законсервирован один из павильонов «Ленэкспо».

"Если потребуются резервы коек, они в городе есть, кроме того, в декабре будет открыт новый корпус больницы Святого Георгия, который принесет нам дополнительные возможности», — заверил председатель комздрава.

Кроме того, остаются достаточно высокими темпы вакцинации, благодаря чему уже 2,2 млн петербуржцев полностью привиты от коронавируса.

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