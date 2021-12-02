Лондон, 2 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 декабря заявил, что его страна глубоко заинтересована в безопасности Европы. По словам политика, Западные Балканы в настоящий момент сталкивается с самыми крупными угрозами стабильности и безопасности за последние 20 лет.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что «мы должен нести ответственность за поддержание достигнутых миром и диалогом успехов — не можем позволить возвращения к насилию и разделениям прошлого».

Именно поэтому теперь у Великобритании появится свой специальный представитель по Западным Балканам Стюарт Пич. Сейчас такой представитель есть у ЕС — Мирослав Лайчак и у США — Габриэль Эскобар.

С 2018 года до недавнего времени Пич занимал пост главы военного комитета НАТО.