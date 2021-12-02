Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM Контроль над требованиями безопасности на шахтах помогут обеспечить профсоюзы. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности — это совершенно очевидная вещью», — заявил Путин.

«И нужно здесь, я согласен, повышать роль профсоюзов. Нечего это бояться, нечего бояться», — указал он.