Москва, , 17:00 — REGNUM Формирование общих рынков Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создание единого цифрового пространства и взаимодействие с партнерами союза являются перспективами для роста и развития стран «пятёрки», об этом заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках Второго Евразийского конгресса.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Устраняя барьеры на пути движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы, мы создаём новые возможности для совместных инициатив в самых разных областях. Правительства обеспечивают реализацию утверждённых президентами наших стран Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Идёт формирование общих рынков союза: финансового, электроэнергетического, газового, нефтяного и нефтепродуктов. Выстроена институциональная основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС », — сообщил Мишустин.

По его словам, предстоит создать целую экосистему автономных и взаимосвязанных цифровых проектов, которые придадут новый импульс интеграционному взаимодействию. Также Мишустин отметил важность трансграничных инфраструктурных проектов.

«В рамках конгресса будут обсуждаться и другие трансграничные инфраструктурные проекты с реальным интеграционным эффектом — в транспорте и логистике, в водноэнергетическом комплексе, в развитии сети продовольственных хабов и цифровой инфраструктуры. Раскрытие их большого потенциала способно обеспечить устойчивую динамику дальнейшему экономическому росту стран «пятёрки» и других государств региона », — добавил Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул важность сотрудничества с другими государствами.

«Нам, безусловно, есть что предложить нашим партнёрам. Совокупный потенциал ЕАЭС позволяет обсуждать самый широкий круг вопросов. В нашем активе — шесть договоров о свободной торговле: с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и два соглашения с Китаем. Ведутся переговоры о либерализации торговли с Египтом, Израилем. Начинаем такую работу с Индией. Статусы государства-наблюдателя широко используют Узбекистан, Куба. Они заметно активизировали взаимодействие с Евразийской экономической комиссией и получили новые возможности для углубления торгово-экономических отношений. Всё это даёт нашему объединению дополнительные перспективы для роста и развития », — отметил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что валовой внутренний продукт государств ЕАЭС увеличится в 2021 году на 4%. По его словам, быстро восстанавливается взаимная торговля, по итогам года её объём может превысить допандемийное значение на 10%.

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