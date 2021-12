Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Тимнит Гебру, выдающийся ученый, занимающийся вопросами искусственного интеллекта, открывает независимый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта и фокусироваться на угрозе технологий для маргинальных групп, сообщает 2 декабря The Washington Post. Kimberly White/Getty Images for TechCrunch Маргинальные группы, объясняет издание, часто сталкиваются с диспропорциональными последствиями работы искусственного интеллекта, однако у них нет рычагов давления на систему. Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (DAIR), который создала Гебру, стремится задокументировать вред и одновременно развить такой искусственный интеллект, который сможет оказать позитивное влияние на маргинальные группы. DIAR был создан благодаря пожертвованиям MacArthur Foundation, Ford Foundation, Kapor Center, Open Society Foundation и the Rockefeller Foundation в размере $3,7 млн. Гебру была одним из первопроходцев в исследованиях о предвзятом поведении технологий по распознанию лиц в отношении людей с темным цветом кожи. Позже именно эти исследования Гебру заставили компанию Amazon внести изменения в свою работу. Год назад она была уволена из компании Google за критику прибыльного исследования компании, касающегося искусственного интеллекта и распознавания языковых моделей. Напомним, что скандал в Google начался в начале декабря, когда Тимнит Гебру доказала, что алгоритмы распознавания лиц лучше идентифицируют белых людей.