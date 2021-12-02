Вашингтон,
2 декабря 2021, 17:08 — REGNUM Тимнит Гебру, выдающийся ученый, занимающийся вопросами искусственного интеллекта, открывает независимый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта и фокусироваться на угрозе технологий для маргинальных групп, сообщает 2 декабря The Washington Post. Маргинальные группы, объясняет издание, часто сталкиваются с диспропорциональными последствиями работы искусственного интеллекта, однако у них нет рычагов давления на систему. Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (DAIR), который создала Гебру, стремится задокументировать вред и одновременно развить такой искусственный интеллект, который сможет оказать позитивное влияние на маргинальные группы. DIAR был создан благодаря пожертвованиям MacArthur Foundation, Ford Foundation, Kapor Center, Open Society Foundation и the Rockefeller Foundation в размере $3,7 млн. Гебру была одним из первопроходцев в исследованиях о предвзятом поведении технологий по распознанию лиц в отношении людей с темным цветом кожи. Позже именно эти исследования Гебру заставили компанию Amazon внести изменения в свою работу. Год назад она была уволена из компании Google за критику прибыльного исследования компании, касающегося искусственного интеллекта и распознавания языковых моделей. Напомним, что скандал в Google начался в начале декабря, когда Тимнит Гебру доказала, что алгоритмы распознавания лиц лучше идентифицируют белых людей.
Тимнит Гебру, выдающийся ученый, занимающийся вопросами искусственного интеллекта, открывает независимый институт, который будет заниматься изучением искусственного интеллекта и фокусироваться на угрозе технологий для маргинальных групп, сообщает 2 декабря The Washington Post.
Маргинальные группы, объясняет издание, часто сталкиваются с диспропорциональными последствиями работы искусственного интеллекта, однако у них нет рычагов давления на систему.
Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (DAIR), который создала Гебру, стремится задокументировать вред и одновременно развить такой искусственный интеллект, который сможет оказать позитивное влияние на маргинальные группы.
DIAR был создан благодаря пожертвованиям MacArthur Foundation, Ford Foundation, Kapor Center, Open Society Foundation и the Rockefeller Foundation в размере $3,7 млн.
Гебру была одним из первопроходцев в исследованиях о предвзятом поведении технологий по распознанию лиц в отношении людей с темным цветом кожи. Позже именно эти исследования Гебру заставили компанию Amazon внести изменения в свою работу.
Год назад она была уволена из компании Google за критику прибыльного исследования компании, касающегося искусственного интеллекта и распознавания языковых моделей.
Напомним, что скандал в Google начался в начале декабря, когда Тимнит Гебру доказала, что алгоритмы распознавания лиц лучше идентифицируют белых людей.