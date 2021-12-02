Москва, 2 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. «Киностудия КИТ» представила трейлер новогоднего фильма «Мой папа не подарок». Ролик доступен на YouTube-канале компании со 2 декабря.

Кадр из фильма «Мой папа не подарок» Кадр из фильма «Мой папа не подарок»

В основе сюжета лежит история «совершенно непохожих отца и сына», которые должны будут преодолеть ряд трудностей для исполнения их желаний в Новый год. Премьера картины состоится 23 декабря 2021 года.

Добавим, что режиссёром фильма «Мой папа не подарок» выступил Александр Карпиловский. Роли в семейной комедии исполнили Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман и другие.