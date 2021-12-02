Москва, 2 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил «полковые чаши» и государственные награды лучшим воинским формированиям, медицинским и образовательным организациям ведомства, а также объединениям Военно-морского флота ВС РФ, сообщает 2 декабря пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Церемония вручения наград прошла в атриуме российского Национального центра управления обороной.

«Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов», — сказал Сергей Шойгу.

По приказу министра обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности и национальной безопасности России, высокую боевую выучку и профессионализм личного состава, корабельные чаши вручены Северному, Балтийскому, Черноморскому и Тихоокеанскому флотам, Каспийской флотилии, атомному подводному крейсеру «Владимир Мономах», 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, 104-му десантно-штурмовому полку.

Полковая (корабельная) чаша — коллективная награда, вручаемая воинским формированиям. Она символизирует единство и сплоченность, воинское братство.

Первая полковая чаша была вручена в ноябре 2018 года 112-й ракетной бригаде Западного военного округа.