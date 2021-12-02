Москва, 2 декабря, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Страны Запада не собираются поддерживать процесс урегулирования вокруг Нагорного Карабаха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По мнению эксперта, активное участие России в переговорных процессах между Арменией и Азербайджаном, а также размещение российского миротворческого контингента на линии вооружённого противостояния объективно усилили позиции России в регионе. Открытие же ранее заблокированных транспортных коридоров крайне выгодно для Турции.

Как считает эксперт, Запад резко негативно отнёсся к укреплению позиций как России, так и Турции, и поэтому он совершенно не заинтересован в дальнейшем урегулировании конфликта. Одним из проявлений подобного отношения является демонстративно-пассивная позиция США и ЕС по отношении к миротворческому процессу.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина состоялась очередная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.