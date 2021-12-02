* ИГ — запрещённая в России организация

Каир, 2 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Двое полевых командиров террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены в плен египетскими силовиками. Об этом 2 декабря сообщает новостной портал Okaz.

Армия Египта

По данным журналистов, двое полевых командиров были захвачены в плен местным ополчением, действовавшим при поддержке армейской авиации.

Также сообщается о том, что террорист-смертник был ликвидирован силовиками в окрестностях города Рафах в центральном районе Синая.

Напомним, 1 декабря в результате взрыва мины были убиты трое местных жителей.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.